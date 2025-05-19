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Beşiktaş'tan kiralanmıştı: Monaco'dan resmi Al-Musrati kararı!

Beşiktaş'tan kiralanmıştı: Monaco'dan resmi Al-Musrati kararı!

19.05.2025 15:55:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'tan kiralanmıştı: Monaco'dan resmi Al-Musrati kararı!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, Beşiktaş'tan kiralanan 29 yaşındaki Libyalı oyuncu Al-Musrati'nin bonservisini almayacaklarını açıkladı.

Beşiktaş'tan devre arasında Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Al-Musrati, siyah-beyazlı takıma geri dönüyor.

Monaco'nun genel direktörü Thiago Scuro, Musrati'nin satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağına yönelik gelen sorunun ardından, "Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Monaco'ya transferinin ardından Fransız ekibinde 11 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Beşiktaş ile Monaco arasında Musrati'nin transferi için yapılan anlaşmada 8+2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

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