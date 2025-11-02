Beşiktaş'tan mağlubiyet açıklaması: 'Geldiğimizden beri bunu kırmaya çalışıyoruz'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.11.2025 22:49:00
2.11.2025 22:49:00
Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta antrenör Murat Kaytaz, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Beşiktaş Antrenörü Murat Kaytaz, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kaytaz, "Biz hafta boyunca planladığımız, taktik antrenmanlarda uyguladığımız, Sergen Yalçın'ın istediği oyunu uygulamaya çalıştık. Baskılı bir oyun planlamıştık. 25 dakikada iyi yaptık. 2-0 skoru bulduk. Hocamız derbi maç atmosferini çok iyi anlattı oyunculara. Kartlara çok dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. 25 dakika planlarımız tuttu. Kırmızı karttan bir önce Rafa Silva'ya yapılan hareket var. Belki VAR'dan kırmızı olabilecek bir pozisyon. 2-0 olunca oyuncularımızda, bir telaş var, panik var. Geldiğimizden beri bunu kırmaya çalışıyoruz. Gol atınca bile koruma içgüdüsüyle panik yapabiliyorlar" dedi.

"TEDESCO'YU ATMADI"

Sözlerine devam eden Kaytaz, "Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçını iyi analiz ettik. İkinci bölgede bekleyen takımlara karşı büyük sıkıntı yaşıyorlar. İkinci yarı bunu planladık, bu da tuttu" sözlerini sarf etti.

Kaytaz, "Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Taraftarımıza da teşekkürler. Elimizden geldiğinden fazlasını yapıyoruz. Ancak biraz hakem arkadaşlar da biraz daha dikkatli olmalı. Sergen Hoca'yı oyundan attılar. Doğru karar, sahaya girdiği için. Tedesco da sahaya girdi. Atmadılar. Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Oyuncularımıza teşekkürler. Düzelteceğiz inşallah" dedi.

