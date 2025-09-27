Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Demir Ege Tıknaz

27.09.2025 21:19:00
Haber Merkezi
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül 2025 tarihinde yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir.

Demir Ege Tıknaz'ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Tıknaz'ın sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

