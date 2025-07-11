Beşiktaş'tan sürpriz Kerem Aktürkoğlu hamlesi!

Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak için Benfica ile transfer görüşmelerinde sona gelen Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu sürprizi geldi.

DURUMU SORULDU

beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu'nun durumunu Benfica'ya sordu. Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun da Benfica'dan ayrılmak isteği belirtildi.

Beşiktaş'ın şu an için sadece oyuncunun durumunu sorduğu ve resmi bir girişiminin olmadığı aktarıldı.

29 GOLE KATKI

Benfica ile geçen sezon 53 maça çıkan Kerem, 16 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.