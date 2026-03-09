Beşiktaş'tan TFF'ye VAR çağrısı: 'Kimse efendilik beklemesin'

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta hakem yönetimine tepki sürüyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisinde yaşanan VAR tartışmalarıyla ilgili endişelerini net bir şekilde dile getirdi. Adalı, Portekizli VAR eğitmen ekibi hakkında ciddi eleştirilerde bulundu.

GÖREVİ BIRAKMA ÇAĞRISI

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, konuyla ilgili TFF'ye başvuruda bulunduklarını da açıkladı.

Başkan Adalı yaptığı açıklamada, "Portekizli VAR eğitmen ekibi ile ilgili endişelerim var. Düzgün, tutarlı ve dürüst olduklarına inanmıyorum. Bir an önce görevi bırakmalarını istiyorum. O koridorun ve odanın kamera görüntüleri kamuoyuna açıklansın. TFF'ye başvurumuzu yaptık" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BEŞİKTAŞ'TAN EFENDİLİK BEKLEMESİN"

Açıklamalarına devam eden Adalı, "Portekizli ekibin düzgün, tutarlı ve dürüst olduklarına inanmıyorum. Galatasaray ile bir bağlantılarına dair cümle kuramam. VAR odası Pentagon gibiydi, önünden geçemezdik. Nasıl işlediğini bilmiyorum. Sane'nin kartında… Birinci pozisyonu da seyredersen aralarında hiçbir fark yok. İlk 8 haftada yapacaklarını yapıyorlar. Portekizlilerin telefon kayıtlarını da isteyeceğim. Artık kimse Beşiktaş'tan efendilik falan beklemesin. Ali Koç 7 sene uğraştı, işte yapamadı. Senelerdir dile getirilen bir problem var. VAR'da bu kadar hata olur ve bize mi olur hep" sözlerini sarf etti.

"MHK BAŞKANI İSTİFA ETMELİ"

Sözlerinin devamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu istifaya çağıran Adalı, "MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etmeli. Kuruluna hakim olamıyor" ifadelerini kullandı.

Bankalar Birliği ile ilgili de açıklama yapan Adalı, "Bankalar Birliği'nden istesek yarın çıkarız. Bundan bir plan program içinde çıkmazsak, diğer kulüpler gibi para ararız. Dikilitaş'ta ilk kazma haziran ayında vurulacak" dedi.

DERBİDEN SONRA PAYLAŞIM YAPILMIŞTI

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığı maçın ardından VAR'la ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığımız maç sırasında Riva'daki VAR merkezinde yaşananlarla ilgili aşağıdaki sorularımıza cevap vermesini ivedilikle talep ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada ayrıca, "Beşiktaş JK olarak; Galatasaray'la oynadığımız müsabakanın VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarının tarafımızla paylaşmasını talep eder, bu talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunarız" denilmişti.