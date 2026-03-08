Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki: 'VAR odası kayıtlarını paylaşın'

8.03.2026 09:36:00
Süper Lig'in 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) VAR kayıtlarının kendileri ile paylaşılması yönünde talepte bulundu.

Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı derbinin ardından bir açıklama yaptı.

Federasyona seslenen Beşiktaş, derbinin VAR odasının kayıtlarının kendileriyle paylaşılmasını istedi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığımız maç sırasında Riva'daki VAR merkezinde yaşananlarla ilgili aşağıdaki sorularımıza cevap vermesini ivedilikle talep ediyoruz.

VAR merkezinde ve çevresinde kimler bulunmaktadır, VAR odasının ve odanın bulunduğu koridorun sesli bir şekilde kayıt altına alan kamera veya kameralar bulunmakta mıdır?

Portekizli VAR eğitmenleri, maç esnasında VAR odasında yer almakta mıdır? Eğer VAR odasında yer alıyorlarsa karar verme süreçlerine dahil oluyorlar mıdır?

Eğitmen adı altında görev yaptıkları söylenen Portekizli eğitmenlerin maç esnasında orada olmalarını gerektiren federasyonda herhangi bir görevleri var mıdır?

VAR merkezinin içinde veya koridorunda, maç oynandığı sırada orada bulunmaması gereken kişi veya kişiler var mıdır?

Şeffaf ve adil bir yönetim sözüyle göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin sorularımıza hemen cevap vermesi elzemdir.

Beşiktaş JK olarak; Galatasaray'la oynadığımız müsabakanın VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarının tarafımızla paylaşmasını talep eder, bu talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunarız."

