Beşiktaş taraftarından Athletic Bilbao maçında anlamlı hareket

Yayınlanma: 22.01.2025 - 12:19

Güncelleme: 22.01.2025 - 12:19

Beşiktaş tribünleri, Bolu'da yaşanan yangın faciası sebebiyle Bilbao maçında anlamlı bir harekete imza atacak.

Taraftarlar, bu akşam oynanacak Athletic Bilbao maçının ilk 1 dakikasında Bolu'daki yangın nedeniyle sessiz kalacak.

Beşiktaş taraftar grubundan yapılan açıklamada, "Bolu'da yaşanan elim faciada hayatlarını kaybeden tüm canlarımız için, tüm taraftarlarımızın katılımıyla 1 dakika sessizlik gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle, kaybettiğimiz canlara olan saygımızı gösterecek ve onların anısını yaşatacağız" ifadeleri kullanıldı.