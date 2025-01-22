Beşiktaş taraftarından Athletic Bilbao maçında anlamlı hareket

Beşiktaş taraftarları Athletic Bilbao maçında Bolu'daki yangında hayatını kaybeden yurttaşlar için saygı duruşunda bulunacak.

Beşiktaş taraftarından Athletic Bilbao maçında anlamlı hareket
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 12:19

Beşiktaş tribünleri, Bolu'da yaşanan yangın faciası sebebiyle Bilbao maçında anlamlı bir harekete imza atacak.

Taraftarlar, bu akşam oynanacak Athletic Bilbao maçının ilk 1 dakikasında Bolu'daki yangın nedeniyle sessiz kalacak.

Beşiktaş taraftar grubundan yapılan açıklamada, "Bolu'da yaşanan elim faciada hayatlarını kaybeden tüm canlarımız için, tüm taraftarlarımızın katılımıyla 1 dakika sessizlik gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle, kaybettiğimiz canlara olan saygımızı gösterecek ve onların anısını yaşatacağız" ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #beşiktaş #Athletic Bilbao #bolu #Yangın

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