Beşiktaş taraftarından Athletic Bilbao maçında anlamlı hareket
Beşiktaş taraftarları Athletic Bilbao maçında Bolu'daki yangında hayatını kaybeden yurttaşlar için saygı duruşunda bulunacak.
Beşiktaş tribünleri, Bolu'da yaşanan yangın faciası sebebiyle Bilbao maçında anlamlı bir harekete imza atacak.
Taraftarlar, bu akşam oynanacak Athletic Bilbao maçının ilk 1 dakikasında Bolu'daki yangın nedeniyle sessiz kalacak.
Beşiktaş taraftar grubundan yapılan açıklamada, "Bolu'da yaşanan elim faciada hayatlarını kaybeden tüm canlarımız için, tüm taraftarlarımızın katılımıyla 1 dakika sessizlik gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle, kaybettiğimiz canlara olan saygımızı gösterecek ve onların anısını yaşatacağız" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: #beşiktaş #Athletic Bilbao #bolu #Yangın
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