İşte Twente'den Beşiktaş kararı: Taraftar sayısı belli oldu!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 14:53

Güncelleme: 21.01.2025 - 14:53

Beşiktaş'ın Twente deplasmanında tribünde yer alacak taraftar sayısı belli oldu

Beşiktaş'ın 30 Ocak'ta Twente ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya Hollandalı yetkililerin kararı gerekçesi ile siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacaktı.

600 TARAFTAR OLACAK

Başkan Serdal Adalı ve yönetimin bu karar sonrasında yaptığı girişimler olumlu sonuç verdi. Habertürk'ün aktardığına göre, Enschede şehrinin belediye başkanı ve resmi yetkililerle yapılan görüşmeler sonrasında 600 Türk taraftara kontenjan açıldı.