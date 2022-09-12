Beşiktaş taraftarından Emre Belözoğlu'na tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, Başakşehir mücadelesinde İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 21:17
Beşiktaş taraftarından Emre Belözoğlu'na tepki
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Beşiktaşlı taraftarlar, Başakşehir mücadelesinde Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın son dakikalarına doğru, genç teknik için, "Yere yatsana, yere yatsana. Emre Belözoğlu, yere yatsana" tezahüratları yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 65. dakikasında itirazlarının ardından hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.


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