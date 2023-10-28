Beşiktaş taraftarından Jean Onana'ya tepki

Yayınlanma: 28.10.2023 - 09:57

Güncelleme: 28.10.2023 - 09:57

Norveç'te oynanan maçta, Beşiktaş'ın hedefinde sezon başında renklerine bağladığı Jean Onana da vardı.

Beşiktaş taraftarları, Burak Yılmaz'ın ilk 11'de şans verdiği genç oyuncuya sosyal medyadan ateş püskürdü.

61 dakika sahada kalan 23 yaşındaki orta saha tam 65 kez topla buluştu. Onana, yüzde 93'lük pas isabet oranı yakalarken, tercihlerini geriye ve yana doğru yapması tepki topladı. Jean Onana'nın rakipleriyle girdiği 3 ikili mücadeleden sadece 1'ini kazanması da tepki çekti.

Beşiktaş'ta 8 maça çıkan Jean Onana, şu ana kadar 1 asist üretti. 179 dakika sahada kalan Kamerunlu oyuncunun bonservisi için sezon başında Lens'e 4 milyon euro ödendi.