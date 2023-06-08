Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2023 - 01:41
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye tepki
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Beşiktaşlı taraftarlar, 3-3 biten Konyaspor mücadelesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar, TFF Başkanı Büyükekşi'nin geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara sosyal medyadan da tepki koymuştu.

Sezon içinde Büyükekşi ile Beşiktaş Kulübü yönetimi zaman zaman birbirlerine karşı sert açıklamalarla gündeme gelmişti.


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