Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye tepki

Yayınlanma: 08.06.2023 - 01:41

Güncelleme: 08.06.2023 - 01:41

Beşiktaşlı taraftarlar, 3-3 biten Konyaspor mücadelesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar, TFF Başkanı Büyükekşi'nin geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara sosyal medyadan da tepki koymuştu.

Sezon içinde Büyükekşi ile Beşiktaş Kulübü yönetimi zaman zaman birbirlerine karşı sert açıklamalarla gündeme gelmişti.