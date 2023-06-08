Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye tepki
Beşiktaşlı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, 3-3 biten Konyaspor mücadelesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi.
Siyah-beyazlılar, TFF Başkanı Büyükekşi'nin geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara sosyal medyadan da tepki koymuştu.
Sezon içinde Büyükekşi ile Beşiktaş Kulübü yönetimi zaman zaman birbirlerine karşı sert açıklamalarla gündeme gelmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu, Ali Yerlikaya'yı Erdoğan'a ihbar etti
- AKP'den memur zammı ve asgari ücret açıklaması
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- Yeni bakanların sınavı
- Soylu'nun ardından Yerlikaya kendi ekibini kuruyor
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'değişim' talebi!
- Counter Strike 2'de silah satın alma sistemi değişecek
- Samsung telefon üretimi için farklı bir ülkeyi seçti
- Özgür Demirtaş'a 'Mehmet Şimşek' tepkisi
- Dolarda tüm zamanların rekoru: Türk Lirası eriyor