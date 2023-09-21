Beşiktaş tek sayıyla kaybetti

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde KGHM BC Polkowice'ye 58-57 kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 00:33
Beşiktaş tek sayıyla kaybetti
Abone Ol google-news

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi play-off ilk maçında Polonya'nın KGHM BC Polkowice takımına 58-57 mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 27 Eylül Çarşamba günü Polonya'da yapılacak.

Salon: Akatlar Arena

Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Alin Faur (Romanya), Kirile Tvauri (Gürcistan)

Beşiktaş: Melek Uzunoğlu 6, Elif Bayram 8, Krivacevic 12, Lazic 5, Ceyda Conker, Nogic 21, Kübra Sevindik 3, Şevval Kaplan 2, Elif Ülkü

KGHM BC Polkowice: Baric 14, Friskovec 8, Gajda 1, Gertchen 12, Stankovic 15, Collier 2, Fraser 6, Kosla, Kulinska

1 periyot: 24-11

Devre: 35-29

3 periyot: 38-41


Player Alanı
KGHM BC Polkowice FIBA Kadınlar Avrupa Ligi beşiktaş

En Çok Okunan Haberler