Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten, Wout Weghorst açıklaması!

Yayınlanma: 07.01.2023 - 22:14

Güncelleme: 07.01.2023 - 22:14

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Oynanan maçı Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı. Siyah-beyazlıların ikinci golünü atan Wout Weghorst, gol sonrası yaptığı hareket taraftarların aklını karıştı. Maç sonrası tecrübeli teknik adam Weghorst hakkında açıklamalarda bulundu.

Weghorst'un sevinci hakkında konuşan Şenol Güneş, "Weghorst'un hareketini görmedim. Bilmediğim şeyi konuşamam. Weghorst bizim için önemli bir oyuncu. Yürekten oynuyor ve katkı yapıyor. Kimin gideceği ya da kalacağı ile ilgili konuşmayı doğru bulmuyorum. Konyaspor maçına odaklanmış durumdayız" dedi.

Sözlerine devam eden teknik adam, "Weghorst’un veda etmesi için seyirciye selam vermesi yetmiyor. Kulüple de konuşması lazım. Böyle bir şey olmadı. Gelişmeyi ben de duydum. Henüz net değil" ifadelerini kullandı.

Gelişmeleri bilmediklerini dile getiren Güneş, "Bana derseniz ki, bırakır mısınız Weghorst'u? Cenk Tosun'da da böyle bir şey olmuştu. Gelişmeleri bilmiyoruz. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Transfere teknik olarak olumlu bakmam. Ancak, ekonomik ve idari tarafı var. Oyuncunun isteği var" açıklamalarında bulundu.