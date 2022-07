Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: 'Bu takım Bayern Münih gibi'

15 Temmuz 2022 Cuma, 11:47

Beşiktaş'ın Fransız hocası Valerien Ismael, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Ismael, Beşiktaş'taki kariyerine dair değerlendirme yaparken Alman ekip Bayern Münih'i örnek gösterdi.

Bild'e röportaj veren Ismael, "Şubat ayında West Bromwich'ten ayrılmanızın ardından İngiliz kulüplerinin size ilgi gösterdiği söyleniyor. Neden Beşiktaş'ı tercih ettiniz?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. Ismael, "Türkiye listemde değildi (gülerek). Aslında İngiltere'de kalmayı çok isterdim. Türkiye'den telefon geldiğinde, 'Tamam, bu herhangi bir kulüp değil. Beşiktaş uluslararası alanda üst düzey bir kulüp ve üst düzey bir adres' diye düşündüm" açıklamasını yaptı.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE REKABETİ

"Görevinizle ilgili sizi etkileyen şey nedir?" sorusuna ise Ismael, "Beşiktaş büyük bir mücadele demektir. Bu kulüp olağanüstü. Burada ilk birkaç ayda bunu tekrar tekrar hissettim. Hatta Münih yakınlarındaki kuaförümde bile" cevabını verdi.

Münih'teki kuaförde yaşadığı anı anlatan Ismael, "Kendisi bir Türk ve aslında futbol hakkında hiçbir fikri yok. Yıllardır sadece saçlarımızı kestirirken aile ve çocuklar hakkında konuşurduk. Ama kayınbiraderi ve erkek kardeşi ateşli bir Beşiktaş taraftarı. Ben Beşiktaş'ın teknik direktörü olduğumdan beri o da beni destekliyor. Beşiktaş sevgisi ve tutkusu sınırları aşıyor" dedi.

Valerien Ismael, İstanbul'da tüyleriniz diken diken oldu mu sorusuna derbiden örnekle açıklama getirdi. Ismael, "Açıkça Mayıs ayında Fenerbahçe ile oynadığımız ve 1-1 biten maçta oldu. Bu çılgın olayı anlatamam, yaşamalısınız" ifadelerini kullandı. Fransız çalıştırıcı, "28 yıldır futbolun içindeyim ve çok büyük maçlar gördüm. Ama bu derbi çok özel bir şey. Bu rekabet, adrenalin, hararetli atmosfer gerçekten inanılmaz" diyerek sözlerine devam etti.

BAYERN MÜNİH ÖRNEĞİ

Yeni sezondaki hedeflerini anlatan Ismael, "Beşiktaş büyük ve duygusal bir kulüp. 20 milyonun üstünde taraftarı var. Bir önceki sezon takım şampiyon oldu ve Türkiye Kupası'nı kazandı. Beşiktaş için net hedef şampiyonluktur. Almanya'da Bayern Münih için neyse Beşiktaş için de hedef aynıdır" dedi.

Bayern Münih ile Beşiktaş arasındaki paralellik için ise siyah-beyazlıların teknik patronu, "Burada organizasyonel olan her şey birinci sınıf. Kamplar, seyahatler, her şey mükemmel gidiyor. Antrenman yaptığımız alanları 5 yıldızlı bir tatil alanı olarak adlandırabiliriz. Burada her çalışan gurur duyuyor ve her şeyini veriyor. Bunu Münih'te de hissettim. Herkes maksimum verim için alanında en iyi olmak ister. Ayrıca ligde kime karşı oynasak bize karşı iki kat motive oluyor. Bayern'e olduğu gibi. Bu bir örnek ve her zaman aklımda" açıklamasını yaptı.

CENK VE WEGHORST YORUMU

Beşiktaş Teknik Direktörü, Wout Weghorst ve Cenk Tosun gibi golcülerden neler beklediğini de açıkladı. Ismael, "Cenk, Almanca ve İngilizce bilen, büyük liglerde oynamış, uluslararası deneyim kazanmış aynı zamanda kulübün de önemli isimlerinden biri. O çok iyi durumda. Atletik durumu ve rakip ceza sahasındaki acımasızlığı bizim için değerli olacak. Wout Weghorst da zor anlarda fark yaratabilecek bir oyuncu. Son zamanlarda böyle futbolcuları özlüyoruz" dedi.