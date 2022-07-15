Beşiktaş, Christian Fassnacht transferinde sona yaklaştı
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Christian Fassnacht transferinde son aşamaya geldi. İsviçreli futbolcunun siyah-beyazlılardan imza için haber beklediği iddia edildi.
Yeni sezona güçlü bir şekilde girmeye hazırlanan Beşiktaş'ta gözler Christian Fassnacht transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar bu transferde önemli bir yol aldı.
FASSNACHT İÇİN ANLAŞMA TAMAM
Fanatik'in haberine göre, tecrübeli oyuncunun transferi için kulübü Young Boys'la görüşmelerini uzun süredir sürdüren Beşiktaş artık pazarlıklarda sona geldi. Siyah-Beyazlıların, İsviçre temsilcisiyle 3.5 milyon Euro bonservis konusunda el sıkıştığı, ödeme planı üzerinde görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
FUTBOLCU HABER BEKLİYOR
28 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş'a 'evet' dediği artık transferin resmileşmesini beklediği de gelen haberler arasında. Orta sahada birçok mevkide oynayabilen İsviçreli oyuncu Fassnacht'ın, 20 Temmuz'daki İspanya kampına yetiştirilmesi amaçlanıyor. Kariyerinde İsviçre dışına çıkmayan başarılı oyuncu 401 maçta 120 gol, 44 asistlik performans sergiledi.
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