Beşiktaş, Christian Fassnacht transferinde sona yaklaştı

15 Temmuz 2022 Cuma, 09:59

Yeni sezona güçlü bir şekilde girmeye hazırlanan Beşiktaş'ta gözler Christian Fassnacht transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar bu transferde önemli bir yol aldı.

FASSNACHT İÇİN ANLAŞMA TAMAM

Fanatik'in haberine göre, tecrübeli oyuncunun transferi için kulübü Young Boys'la görüşmelerini uzun süredir sürdüren Beşiktaş artık pazarlıklarda sona geldi. Siyah-Beyazlıların, İsviçre temsilcisiyle 3.5 milyon Euro bonservis konusunda el sıkıştığı, ödeme planı üzerinde görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

FUTBOLCU HABER BEKLİYOR

28 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş'a 'evet' dediği artık transferin resmileşmesini beklediği de gelen haberler arasında. Orta sahada birçok mevkide oynayabilen İsviçreli oyuncu Fassnacht'ın, 20 Temmuz'daki İspanya kampına yetiştirilmesi amaçlanıyor. Kariyerinde İsviçre dışına çıkmayan başarılı oyuncu 401 maçta 120 gol, 44 asistlik performans sergiledi.