Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl için takas formülü
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ün transferi için takas hazırlığında. İddiaya göre, sol kanat oyuncusu için Serdar Saatçı teklif edilecek.
Transferde şimdiye kadar Gedson Fernandes, Romain Saiss, Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'u renklerine bağlayan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Tayfur Bingöl için girişimlerini sürdürüyor. Futbolcunun transferinde takas gündeme geldi.
TAYFUR'A KARŞI SERDAR ÖNERİLECEK
Milliyet’in haberine göre, Viktoria Plzen maçından sonra kadro dışı bırakılan 19 yaşındaki Serdar'ın Tayfur'a karşılık Alanyaspor'a teklif edilmesi planlanıyor.
FUTBOLCU TRANSFERE HAZIR
Siyah-beyazlılar daha önce Tayfur'la maddi konularda el sıkışmıştı. Serdar ve Alanyaspor'un takas formülünü kabul etmesi halinde transferin önünde bir engel kalmayacak.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Süper Lig'de geçen sezon Tayfur Bingöl 34 maçta 1839 dakika süre aldı ve 4 gol 10 asistlik performans sergiledi. Futbolcuya Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de onay verdiği belirtiliyor.
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