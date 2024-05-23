Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nın 62. finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşı gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak. Maçı Ali Şansalan yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert; Svensson, Necip, Colley, Masuaku; Al-Musrati, Gedson, Salih, Rashica, Muçi, Semih.
Trabzonspor: Uğurcan; Meunier, Mendy, Denswil, Eren; Berat, Umut; Visca, Bardhi, Trezeguet; Onuachu.
BEŞİKTAŞ'IN YOLU
Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi.
TRABZONSPOR'UN YOLU
Bordo-mavili ekip ise 4. turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.
BEŞİKTAŞ 10 KEZ KAZANDI
Finalistlerden Beşiktaş daha önce 16 kez final oynadığı kupada 10 kez şampiyonluk yaşadı.
Siyah-beyazlı takım, 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.
Beşiktaş, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.
TRABZONSPOR'UN 9 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Trabzonspor, daha önce 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.
Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.
Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997 ve 2012-2013 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.
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