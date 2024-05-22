Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu!

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak finali Ali Şansalan yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 12:38
Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu!
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Türkiye Kupası'nda final yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

2023/24 sezonunun Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, kupa finalini yönetecek hakemi açıkladı.

Ali Şansalan

TFF'den yer alan bilgilere göre Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Trabzonspor finalini Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olgucan üstlenecek. Dördüncü Hakem olarak ise Burak Pakkan görev yapacak.


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