Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu!
Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak finali Ali Şansalan yönetecek.
Türkiye Kupası'nda final yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
2023/24 sezonunun Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, kupa finalini yönetecek hakemi açıkladı.
Ali Şansalan
TFF'den yer alan bilgilere göre Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Trabzonspor finalini Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olgucan üstlenecek. Dördüncü Hakem olarak ise Burak Pakkan görev yapacak.
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