Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 22.05.2024 - 12:38

Güncelleme: 22.05.2024 - 12:38

Türkiye Kupası'nda final yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

2023/24 sezonunun Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, kupa finalini yönetecek hakemi açıkladı.

Ali Şansalan

TFF'den yer alan bilgilere göre Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Trabzonspor finalini Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olgucan üstlenecek. Dördüncü Hakem olarak ise Burak Pakkan görev yapacak.