Beşiktaş transferde rotayı Brezilya'ya kırdı: Gündem yeniden Ferreirinha!

29.03.2026 15:16:00
Brezilya Serie A ekiplerinden Sao Paulo forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ferreirinha'nın, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yürüttüğü iddia edildi.

Yeni sezon yapılanması için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, kanat transferi için rotanın yeniden Güney Amerika'ya çevrildiği iddia edildi.

Brezilya Serie A takımlarından Sao Paulo'da top koşturan 28 yaşındaki Ferreirinha, siyah-beyazlıların transfer radarına girdi.

Brezilyalı gazeteci Ramoni Artico’nun haberine göre, 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yürütüyor.

Haberde, Sao Paulo yönetiminin oyuncunun olası transferine sıcak baktığı ve gelecek tekliflere zorluk çıkarmayacağı ifade edildi. Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde transferin yaz transfer döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.

Daha önce de Türk kulüplerinin radarına giren Brezilyalı kanat için Aralık 2025’te ESPN tarafından Beşiktaş ve Trabzonspor’un ilgisi olduğu duyurulmuş, ancak transfer gerçekleşmemişti.

Ferreirinha, Sao Paulo formasıyla bu sezon çıktığı 12 resmi karşılaşmada henüz gol veya asist katkısında bulunamadı.

