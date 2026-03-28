8 gollü düelloda kazanan çıkmadı... Beşiktaş - Galatasaray derbisinde nefes kesen son!

Turkcell Kadın Futbol Ligi 23. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ndeki maç 4-4 sona erdi.

Beşiktaş, karşılaşmanın 3. dakikasında Kome'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 16. dakikada Manga ve 42. dakikada Ebru Topçu'nun golleriyle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.

Galatasaray, 52. dakikada Manga ve 70. dakikada Marta'nın golleriyle durumu 4-1'e getirdi.

Beşiktaş'ta Yeliz Acar, 81. dakikada attığı golle skoru 4-2'ye getirdi. Beşiktaş, Esra Manya ile 83. dakikada bir gol daha buldu ve durum 4-3 oldu.

Beşiktaş, 90+3. dakikada Ecemnur Öztürk'ün golüyle sahadan 4-4 ve 1 puanla ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından bir maçı eksik Galatasaray 58, Beşiktaş 40 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Sanayispor'u ağırlayacak. Beşiktaş, Vatanspor deplasmanına gidecek.