8 gollü düelloda kazanan çıkmadı... Beşiktaş - Galatasaray derbisinde nefes kesen son!

28.03.2026 15:12:00
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nin 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisi 4-4 sona erdi.

Turkcell Kadın Futbol Ligi 23. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ndeki maç 4-4 sona erdi.

Beşiktaş, karşılaşmanın 3. dakikasında Kome'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 16. dakikada Manga ve 42. dakikada Ebru Topçu'nun golleriyle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.

Galatasaray, 52. dakikada Manga ve 70. dakikada Marta'nın golleriyle durumu 4-1'e getirdi.

Beşiktaş'ta Yeliz Acar, 81. dakikada attığı golle skoru 4-2'ye getirdi. Beşiktaş, Esra Manya ile 83. dakikada bir gol daha buldu ve durum 4-3 oldu.

Beşiktaş, 90+3. dakikada Ecemnur Öztürk'ün golüyle sahadan 4-4 ve 1 puanla ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından bir maçı eksik Galatasaray 58, Beşiktaş 40 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Sanayispor'u ağırlayacak. Beşiktaş, Vatanspor deplasmanına gidecek.

Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh hakkında Dünya Kupası iddiası! Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
Lucas Torreira'dan Beşiktaş maçı isyanı: 'Her sene bizden biri atılıyor' Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira katıldığı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Torreira, Beşiktaş maçlarında sürekli kırmızı kart gördüklerini söyledi.
Beşiktaş yeni stoperini Premier Lig'de buldu! Stoper transferi için harekete geçen Beşiktaş'ın, Aston Villa'nın İspanyol savunmacısı Pau Torres için İngiliz kulübüne ilgi mektubu gönderdiği iddia edildi.