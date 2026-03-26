Beşiktaş yeni stoperini Premier Lig'de buldu!

Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalar başlarken, siyah beyazlıların savunma hattını güçlendirmek için stoper takviyesi yapması bekleniyor. Yönetimin bu mevkiye yapacağı transfer için rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdiği öne sürüldü.

İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre; Beşiktaş, Aston Villa'nın 29 yaşındaki stoperi Pau Torres için İngiliz takımına ilgi mektubu gönderdi.

Siyah beyazlı kulüpteki kaynaklara dayandırılan haberde, İspanyol savunmacının menajeriyle ilk temasların kurulduğu ve Aston Villa'dan da transferin mali şartlarına dair bilgi talep edildiği ifade edildi.

Beşiktaş'ın Pau Torres'i kadrosuna katmak için resmi teklifini ise sezon sonunda sunmayı planladığı belirtildi.

2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Villarreal altyapısından yetişen Torres, 2023 yılında 33 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'ya transfer oldu. Premier Lig ekibiyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan İspanyol stoper, bu sezon 27 maçta forma giydi