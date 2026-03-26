Beşiktaş yeni stoperini Premier Lig'de buldu!

Beşiktaş yeni stoperini Premier Lig'de buldu!

26.03.2026 14:45:00
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş yeni stoperini Premier Lig'de buldu!

Stoper transferi için harekete geçen Beşiktaş'ın, Aston Villa'nın İspanyol savunmacısı Pau Torres için İngiliz kulübüne ilgi mektubu gönderdiği iddia edildi.

Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalar başlarken, siyah beyazlıların savunma hattını güçlendirmek için stoper takviyesi yapması bekleniyor. Yönetimin bu mevkiye yapacağı transfer için rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdiği öne sürüldü.

İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre; Beşiktaş, Aston Villa'nın 29 yaşındaki stoperi Pau Torres için İngiliz takımına ilgi mektubu gönderdi.

Siyah beyazlı kulüpteki kaynaklara dayandırılan haberde, İspanyol savunmacının menajeriyle ilk temasların kurulduğu ve Aston Villa'dan da transferin mali şartlarına dair bilgi talep edildiği ifade edildi.

Beşiktaş'ın Pau Torres'i kadrosuna katmak için resmi teklifini ise sezon sonunda sunmayı planladığı belirtildi.

2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Villarreal altyapısından yetişen Torres, 2023 yılında 33 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'ya transfer oldu. Premier Lig ekibiyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan İspanyol stoper, bu sezon 27 maçta forma giydi

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan yerli harekatı!
Beşiktaş'tan yerli harekatı! Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde milli futbolcular Altay Bayındır ve Salih Özcan'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh hakkında Dünya Kupası iddiası!
Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh hakkında Dünya Kupası iddiası! Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de Nelson Semedo gelişmesi!
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de Nelson Semedo gelişmesi! Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Portekizli oyuncu Nelson Semedo çalışmalara başladı.