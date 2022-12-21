Beşiktaş tribünlerinden Dele Alli'ye büyük tepki

Beşiktaş'ın Şanlıurfaspor ile karşılaştığı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş tribünleri, oyundan çıkarken Dele Alli'ye büyük tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2022 Çarşamba, 21:53
Beşiktaş tribünlerinden Dele Alli'ye büyük tepki
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Beşiktaş'ın Şanlıurfaspor ile karşılaştığı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Dele Alli'ye tepkiler yükseldi.

Şanlıurfaspor, 9 ve 15. dakikalarda Kemal Rüzgar'ın iki golüyle öne geçti.

Beşiktaş'ta oyuncuların reaksiyon göstermemesi üzerine Şenol Güneş, iki erken değişiklik yaptı. 29. dakikada Atiba yerine Tayyip Talha, Dele Alli yerine Gedson Fernandes oyuna dahil oldu.

Beşiktaş tribünleri, oyundan çıkarken Dele Alli'ye büyük tepki gösterdi. İngiliz oyuncunun moralsiz olduğu da gözlendi.


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