Beşiktaş tribünlerinden Dele Alli'ye büyük tepki

21 Aralık 2022 Çarşamba, 21:53

Beşiktaş'ın Şanlıurfaspor ile karşılaştığı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Dele Alli'ye tepkiler yükseldi.

Şanlıurfaspor, 9 ve 15. dakikalarda Kemal Rüzgar'ın iki golüyle öne geçti.

Beşiktaş'ta oyuncuların reaksiyon göstermemesi üzerine Şenol Güneş, iki erken değişiklik yaptı. 29. dakikada Atiba yerine Tayyip Talha, Dele Alli yerine Gedson Fernandes oyuna dahil oldu.

Beşiktaş tribünleri, oyundan çıkarken Dele Alli'ye büyük tepki gösterdi. İngiliz oyuncunun moralsiz olduğu da gözlendi.