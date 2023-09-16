Beşiktaş, TÜBAD'da Galatasaray Nef'i mağlup etti

16. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası'nda Beşiktaş, Galatasaray Nef'i 72-69 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2023 - 22:18
Beşiktaş, TÜBAD'da Galatasaray Nef'i mağlup etti
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Antalya'da Nirvana Basketball Weeks (Nirvana Basketbol Haftaları) çerçevesinde düzenlenen 16. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası'nda Beşiktaş, Galatasaray Nef'i 72-69 mağlup etti.

Turnuva pazar günü Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom-Galatasaray Nef karşılaşmaları ile sona erecek.

Salon: Nirvana Cosmos Sports Center

Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Yılmaz, Çisil Güngör

Galatasaray Nef: Muhaymin Mustafa 2, Martin 13, İsmet Akpınar 4, Sadık Emir Kabaca 2, Halilovic 14, Samet Geyik 10, Radebaugh 12, Yeboah 3, Buğrahan Tuncer 2, Hüseyin Göksenin Köksal 7

Beşiktaş: Hammonds 2, Needham 6, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan 5, Kerem Kutan Konan 11 , Berkan Durmaz 5, Mitchel 14, Egehan Arna 9, Mathews 15, Samet Yiğitoğlu , Delgado 5

1. Periyot: 20-26

Devre: 39-35

3. Periyot: 56-47


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