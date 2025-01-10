Beşiktaş, UFAB 49 karşısında güldü!
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Women Son 16 Turu ilk maçında UFAB 49'u 64-52 mağlup etti.
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı EuroCup Women Son 16 Turu ilk maçında UFAB 49'u 64-52 yendi.
Angers şehrindeki Jean Bouin Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu ev sahibi ekip 17-9 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Beşiktaş, 8 sayılık farkı kapatırken mücadelenin ikinci periyodu 30-30 eşitlikle sona erdi.
Üçüncü periyodu 42-38 önde tamamlayan Beşiktaş, maçı da 64-52 kazanmayı başardı.
Mücadelenin rövanşı 16 Ocak Perşembe günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Etiketler: #beşiktaş #EuroCup Women #UFAB 49
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