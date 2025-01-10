Beşiktaş, UFAB 49 karşısında güldü!

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Women Son 16 Turu ilk maçında UFAB 49'u 64-52 mağlup etti.

Beşiktaş, UFAB 49 karşısında güldü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 00:09

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı EuroCup Women Son 16 Turu ilk maçında UFAB 49'u 64-52 yendi.

Angers şehrindeki Jean Bouin Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu ev sahibi ekip 17-9 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Beşiktaş, 8 sayılık farkı kapatırken mücadelenin ikinci periyodu 30-30 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü periyodu 42-38 önde tamamlayan Beşiktaş, maçı da 64-52 kazanmayı başardı.

Mücadelenin rövanşı 16 Ocak Perşembe günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.


Etiketler: #beşiktaş #EuroCup Women #UFAB 49
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