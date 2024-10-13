Beşiktaş United Payment, Trabzonspor'u tek golle geçti
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. hafta karşılaşmasında Beşiktaş United Payment, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. hafta karşılaşmasında Beşiktaş United Payment, Trabzonspor'u konuk etti.
Halit Kıvanç Stadyumu'nda oynanan maçı Siyah-Beyazlılar 1-0 kazandı.
Beşiktaş'a 3 puanı getiren golü karşılaşmanın 82. dakikasında Elif Keskin kaydetti.
BEŞİKTAŞ SERİYE BAĞLADI
Bu sonuçla birlite üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 10'a yükseltirken Trabzonspor ise 9 puanda kaldı.
Beşiktaş, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. Haftasında Bornova Hitab Spor ile deplasmanda, Trabzonspor ise Fatih Vatan Spor ile sahasında karşılaşacak.
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