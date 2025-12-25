Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş ve Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi!

Beşiktaş ve Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi!

25.12.2025 13:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş ve Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbinin ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzeridenn Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Antalyaspor antrenörü Alaattin Gülerce, Beşiktaş ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi.

Yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürattan, Beşiktaş'ın ise çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Antalyaspor antrenörü Alaatin Gülerce'nin ise sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 23.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 23.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ANTALYASPOR Kulübü antrenörü ALAATTİN GÜLERCE’nin 23.12.2025 tarihinde oynanan KONYASPOR-ANTALYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca24.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #PFDK

İlgili Haberler

PFDK'den ceza almıştı: TFF'den Abdullah Kavukcu kararı!
PFDK'den ceza almıştı: TFF'den Abdullah Kavukcu kararı! Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun cezasında indirim yapıldığını açıkladı.
Bahis soruşturması tamamlanan 27 futbolcu PFDK'ye sevk edildi!
Bahis soruşturması tamamlanan 27 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! TFF, sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi süren 47 futbolcudan 27'sinin soruşturmasının tamamlandığını ve bu futbolcuların PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
PFDK 224 futbolcu ve 24 hakeme daha bahis cezası verdi
PFDK 224 futbolcu ve 24 hakeme daha bahis cezası verdi Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynayan 197’si amatör 224 futbolcuya ve 24 hakeme daha 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi.