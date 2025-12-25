Beşiktaş ve Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzeridenn Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Antalyaspor antrenörü Alaattin Gülerce, Beşiktaş ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi.

Yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürattan, Beşiktaş'ın ise çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Antalyaspor antrenörü Alaatin Gülerce'nin ise sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 23.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 23.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ANTALYASPOR Kulübü antrenörü ALAATTİN GÜLERCE’nin 23.12.2025 tarihinde oynanan KONYASPOR-ANTALYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca24.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."