15.12.2025 20:06:00
AA
PFDK'den ceza almıştı: TFF'den Abdullah Kavukcu kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun cezasında indirim yapıldığını açıkladı.

TAHKİM KURULU'NDAN ABDULLAH KAVUKCU KARARI

TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Abdullah Kavukcu'ya "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon lira para cezasına yapılan itirazı görüştü.

PFDK'nin uygun gördüğü cezayı kaldıran Tahkim Kurulu, Kavukcu'ya 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası verilmesine hükmetti.

İlgili Konular: #ceza #Tahkim Kurulu #Abdullah Kavukcu

