Antrenmana katılmayarak Kamerun'a gitti: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar'ın antrenmana katılmayarak ülkesine gitmesi üzerine bir açıklama yayımladı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Lugano ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına devam ederken Vincent Aboubakar antrenmanda yer almadı. Siyah-beyazlı ekipten konu ile ilgili açıklama geldi.
ABOUBAKAR KAMERUN'A GİTTİ
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre Vincent Aboubakar çocuğunun rahatsızlığından dolayı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'tan izin alarak ülkesi Kamerun'a gitti ve bundan dolayı bugün yapılan antrenmanda yer almadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar çocuğunun rahatsızlığından dolayı Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst'tan izin alarak ülkesi Kamerun'a gitmiştir. Bundan dolayı bugün yapılan antrenmanda yer almamıştır" ifadeleri kullanıldı.
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