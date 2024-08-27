Beşiktaş, Felix Uduokhai transferini resmen açıkladı: Siyah-beyazlı takıma yeni stoper!

Yayınlanma: 27.08.2024 - 10:12

Güncelleme: 27.08.2024 - 11:03

Beşiktaş, Augsburg'dan Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır denildi.

GEÇEN SEZON 33 MAÇTA FORMA GİYDİ

Nijerya asıllı olan 26 yaşındaki Felix Uduokhai hem fiziksel özellikleri hem de savunma yetenekleriyle geçen sezon adından söz ettirdi. Augsburg formasıyla Bundesliga'da 33 maça çıkan Uduokhai rakip filelere 2 gol gönderdi.

7 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Felix Uduokhai, Bundesliga'da Augsburg, Wolfsburg ve 1860 Münih formalarıyla toplam 150 maça çıkarken 4 gol attı. Deneyimli futbolcu geçen sezon Augsburg'da 33 maçta 2922 dakika sahada kalırken Bundesliga'nın en istikrarlı oyuncuları arasında yer aldı. Augsburg, Uduokhai'yi Temmuz 2020'de 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg'dan kadrosuna katmıştı.