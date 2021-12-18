Beşiktaş Vodafone - Fenerbahçe kadın futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Aralık 2021 Cumartesi, 09:44

Spor Toto Süper Lig'nde olduğu gibi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de bu hafta Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin heyecanı yaşanacak.

Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda Beşiktaş Vodafone ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Neslihan Muratdağı yönetecek.

Beşiktaş geçen sezonu şampiyon olarak tamamladı. Yönetim kurulunun kararıyla sezon başında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ise tarihindeki ilk resmi maça çıkacak.

Fenerbahçe gibi Galatasaray da kadın futbol takımını sezon başında kurdu. Sezon başında bu takımların da kurulmasıyla üç kulüp arasındaki derbi heyecanı kadın futbolunda da yaşanacak.

Derbi mücadelesi FB TV ve Fenerbahçe Youtube’dan canlı yayınlanacak.