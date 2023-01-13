Beşiktaş, Weghorst'un sözleşmesini feshetti
Beşiktaş Kulübü, Hollandalı golcü Wout Weghorts'un sözleşmesini feshetti.
Beşiktaş Kulübü, Manchester United'a transfer olacak Wout Weghorst'un kiralık sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Sporx'te yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, Hollandalı golcünün bonservisine sahip olan Burnley'in 2 milyon 825 bin euro ödediğini ve kontratın feshedildiğini duyurdu.
Kısa bir süre önce transferi için İngiltere'ye giden 30 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Manchester United'a imza atacak.
Wout Weghorst’la Yollarımız Ayrıldı— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 13, 2023
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MANCHESTER'DAN AÇIKLAMA
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Wout Weghorst ile ilgili konuştu. Ten Hag, City derbisi öncesi yaptığı basın toplantısında transferin bitme aşamasında olduğunu söyledi.
Hag, "Transfere çok yaklaştık ama Manchester City maçında sahada olamayacak." dedi.
Hollandalı futbolcu, siyah beyazlı formayı sadece 18 resmi maçta giymesine karşın 9 gol, 3 asist gibi dikkat çeken bir grafik sergiledi.
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