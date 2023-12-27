Beşiktaş - Wolves Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 27.12.2023 - 11:46

Güncelleme: 27.12.2023 - 11:46

Basketbol BKT EuroCup A Grubu'nda 13. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, Litvanya ekibi Wolves Vilnius'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - WOLVES VİLNİUS MAÇI SAAT KAÇTA?

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - WOLVES VİLNİUS MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Organizasyonda oynadığı 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor.

Yaptığı 11 müsabakanın 4'ünü kazanan ve 7'sinden mağlup ayrılan Wolves Vilnius ise 7. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında 4. haftada Litvanya'da oynanan karşılaşmayı Wolves Vilnius 90-88 kazanmıştı.