Beşiktaş yönetiminde şok istifa : 23 gün görevinde kaldı!

Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Ser, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 21:40
Beşiktaş yönetiminde şok istifa : 23 gün görevinde kaldı!
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Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Ser, görevinden istifa etti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamada, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Tarkan Ser, yönetim kurulu üyeliği görevinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etmiştir" denildi.

3 Aralık'ta başkan Hasan Arat ile birlikte yönetime giren Tarkan Ser'in görevi yalnızca 23 gün sürmüş oldu.


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