Beşiktaş yeni forma sponsorunu duyurdu

Beşiktaş, Nike ile futbol takımlarının resmi forma sponsorluğunu kapsayan iş birliği anlaşması imzaladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2026-27 sezonundan itibaren başlayacak olan anlaşma için süre belirtilmezken "uzun süreli iş birliği" vurgusu yapıldı. Nike'ın, Beşiktaş'ın erkek, kadın ve akademi futbol takımlarına yönelik forma tedarikini, geniş bir ortak markalı ürün portföyüyle destekleyeceği ifade edildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Nike ile imzalanan iş birliği anlaşması hakkında şunları söyledi:

"Türkiye'nin öncü spor kulübü Beşiktaş, 123 yıllık tarihinde sahada hep fark yarattı. Bu farkı da kendi tarihi ve kültürünün yanı sıra, iş birliği yaptığı markaların spora kattığı değerlerle oluşturdu. Bu nedenle bugün Beşiktaş ve Nike iş birliğini duyurmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz.

Formamızın asaleti, sporcularımızın o formayla vereceği mücadele, taraftarlarımızın formalarını giydiklerinde hissedecekleri gurur, birlikte elde edeceğimiz başarılar ve futbolun vazgeçilmez hikayeleri... Tüm bu duygular, tarihe Beşiktaş ve Nike imzasıyla geçecek. Beşiktaş taraftarına yeni başarı hikayeleri yaşatmak için sabırsızlanıyoruz.

Beşiktaş'ın yalnızca bir futbol kulübü değil; İstanbul'un enerjisini, tutkusunu ve spor kültürünü yansıtan güçlü bir simge olduğunu ifade eden Nike EMEA Futbol Federasyonları ve Ligler Genel Müdürü Steve Cecchini ise iş birliği ile ilgili olarak, "Bu iş birliği, Nike’ın sporcu odaklı inovasyon anlayışını, kimliği, bir asrı aşkın tarihi ve dünyanın en bağlı taraftar topluluklarından biriyle şekillenen bir kulüple buluşturuyor. Oyunu ileri taşıyacak özel bir hikayeyi birlikte inşa edeceğimiz için heyecanlıyız."