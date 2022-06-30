Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı
Beşiktaş, resmi Twitter hesabından paylaştığı videoyla 2022-23 sezonunda futbol takımının yeni formalarını taraftarlarının beğenisine sundu.
Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı. 120. yılını da kutlamaya başlayacağı bu özel sezonda, #SiyahBeyazınPeşinde sloganıyla formalarda; dürüstlük, tutku, tevazu, bağlılık ve geçmişe saygı gibi değerlere vurgu yapılıyor. Beşiktaş’ın ev sahibi formasında sadelik ön plana çıkarılırken siyah-beyaz kendinden çubuk desenli özel bir kumaş kullanıldı. Bu file çubuklar forma içindeki hava sirkülasyonunu maksimize ederken formaya da şık bir görünüm kazandırıyor.
120 yıldır kalplerde ????— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 30, 2022
Futbol Takımımızın 2022-23 sezonunda giyeceği formalar, taraftarlarımızın beğenisine sunuldu. ??
Şimdi https://t.co/uuniZyxH34 ve https://t.co/AJGGLCW4VG’da, yarından itibaren Kartal Yuvası mağazalarında satışta.#SiyahBeyazınPeşinde pic.twitter.com/vUVP7mStAP
Deplasman formasında ise kulübün tarihinde önemli yeri olan siyah-beyaz çubuklu desen yeniden yorumlanıyor. Geçmiş sezonlarda siyah ağırlıklı tasarlanan forma bu kez beyaz forma ile ortak bir tasarım diline sahip olacak şekilde beyaz ağırlıklı olarak tasarlandı. Üçüncü formada kullanılan renk ve desenler kartal tüyü deseninin harmanlanması neticesinde elde edildi. Bu forma aynı zamanda günlük stil forma konseptine güzel bir örnek olarak yeni sezonda yerini alıyor.
Beşiktaş’ın bu üç yeni forması, aynı zamanda kulübün 120. kuruluş yılını karşılayacak forma seti olduğu için tüm formaların arkasında 120. yıl özel logosu yer alıyor.
Bu özel sezonun yetişkin formaları 599 TL, genç formaları 509 TL, bebek forma seti 629 TL, çocuk forma seti ise 679 TL olarak satışa sunuluyor.
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