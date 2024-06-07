Beşiktaş yönetim kurulu danışmanı eski Galatasaraylı Friedel oldu!
Beşiktaş, yönetim danışmanlık görevine Bradley Howard Friedel'ın getirildiğini açıkladı.
Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni yönetim danışmanını açıkladı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada Bradley Howard Friedel'ı, yönetim danışmanlığı görevine getirildiği açıklandı.
İşte Beşiktaş'ın o açıklaması:
"Kulübümüzden Bilgilendirme
Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir.
Friedel'e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK"
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'den ikinci 'Akşener' açıklaması
- 'Taban, faturayı partiye keser'
- Oy farkı iktidarı da şaşırttı
- Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları
- Bu da 'Erdoğan'ı indirdin' soruşturması!
- Kanal D'den, Farah Zeynep'e 'Mehmet Ali Erbil' yanıtı
- 'Bu, ölüm fermanıdır!'
- THY uçağı acil durum bildirdi: Saatler sonra döndü!
- Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz kararı!
- A Milli Takım'ın nihai kadrosu belli oluyor!