Beşiktaş'a Aboubakar şoku!
Beşiktaş'ta ısınma esnasında arka adalesinde ağrı hisseden Vincent Aboubakar yerine ilk 11'de Cenk Tosun yer aldı.
Beşiktaş'a Bodo Glimt maçı öncesi Aboubakar'dan kötü haber geldi.
Siyah-beyazlı takımın Gaziantep FK ve Antalyaspor maçları öncesinde yüksek ateş nedeniyle forma giyemeyen Vincent Aboubakar, Bodo/Glimt maçının 11'ine yazıldı ama son dakika kadrodan çıkarıldı.
Beşiktaş'ta ısınma sırasında arka adalesinde ağrı hisseden Vincent Aboubakar, Bodo/Glimt karşısında oynayamayacağını söyledi.
Vincent Aboubakar'ın sakatlığının ardından yerine Cenk Tosun ilk 11 başladı.
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