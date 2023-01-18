Beşiktaş'a büyük şok! Kupaya veda ettiler...
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında MKE Ankaragücü'ne penaltı atışları sonucunda yenildi ve kupaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda tur atlayan MKE ANkaragücü oldu.
MKE Ankaragücü 12. dakikada Ali Sowe'nin golüyle öne geçti. Beşiktaş, 77. dakikada Cenk Tosun ile skoru eşitledi.
Beşiktaş'ta Jackson Muleka, topsuz pozisyonda Atakan Çankaya ile girdiği tartışmanın ardından kırmızı kart gördü. VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla maçın hakemi Sarper Barış Saka, kırmızı kartı sarı karta çevirdi.
Mücadelenin 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 sona erdi.
Seri penaltı atışları sonucunda çeyrek finale kalan takım MKE Ankaragücü oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçıyla yoluna devam edecek. MKE Ankaragücü ise Konyaspor'a konuk olacak.
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