Beşiktaş'a büyük şok! Sahasında 43 sayı fark yedi..
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Beşiktaş'ı farklı yendi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Beşiktaş'ı 88-45 mağlup etti.
Bu sonuçla Nesibe Aydın, ikinci galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Samet Tekin, Barış Turgut
Beşiktaş: İrem Naz Topuz 1, Evans 12, Meltem Topaloğlu 5, Reimer 17, İnci Güçlü 4, Yağmur Kübra Taşar 2, Kübra İmren Sevindik, Draşkiçeviç, Zeynep Can 2, Nur Nihan Dabakoğlu 2
Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 24, Thomas 9, Egbo 15, Nelson 18, Derin Yaya, Duygu Özen 6, Gülşah Duman Bıçakçı 11, Beylem İlba, İlayda Güner 5
1. Periyot: 13-24
Devre: 25-42
3. Periyot: 35-62
Beş faulle çıkan: 36.46 İnci Güçlü (Beşiktaş)
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