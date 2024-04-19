Beşiktaş'a derbi öncesi Svensson'dan kötü haber!

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçında sarı kart gören Jonas Svensson cezalı duruma düştü. Norveçli futbolcu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 20:41
Beşiktaş'a derbi öncesi Svensson'dan kötü haber!
Abone Ol google-news

Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Beşiktaş'ta Jonas Svensson, 31. dakikada sarı kart gördü. Norveçli futbolcu, bu sarı kartıyla cezalı duruma düştü.

Svensson, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.


fenerbahçe haberleri beşiktaş haberleri Derbi haberleri ceza haberleri ankaragücü haberleri Jonas Svensson haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısı açıklandı

Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısı açıklandı
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
Yalı Çapkını dizisinin Mezide'si İlkay Kayku kimdir? İlkay Kayku kaç yaşında, nereli?

Yalı Çapkını dizisinin Mezide'si İlkay Kayku kimdir? İlkay Kayku kaç yaşında, nereli?
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Hasan Can Kaya acil ameliyata alındı

Hasan Can Kaya acil ameliyata alındı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Şarj için beklemek sona eriyor: Sürüş sırasında uzaktan şarj! Proje devrim yaratacak...

Şarj için beklemek sona eriyor: Sürüş sırasında uzaktan şarj! Proje devrim yaratacak...
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu