Beşiktaş'a derbi öncesi Svensson'dan kötü haber!
Beşiktaş'ta Ankaragücü maçında sarı kart gören Jonas Svensson cezalı duruma düştü. Norveçli futbolcu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Beşiktaş'ta Jonas Svensson, 31. dakikada sarı kart gördü. Norveçli futbolcu, bu sarı kartıyla cezalı duruma düştü.
Svensson, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
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