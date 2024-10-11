Beşiktaş'a Gabriel Paulista'dan kötü haber!
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın durumu belli oldu. Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan 33 yaşındaki futbolcunun, Konyaspor maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın durumu netlik kazandı. Tedavisine devam edilen 33 yaşındaki stoperin, 20 Ekim'de oynanacak Konyaspor maçına yetişmesinin zor olduğu ifade edildi.
Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanan Brezilyalı stoperin yapılan kontrollerinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.
DERBİYE YETİŞMESİ BEKLENİYOR
Paulista'nın, 28 Ekim'deki Galatasaray derbisinde ise sahada olması bekleniyor.
Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı 12 resmi maçına da 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, savunmadaki başarılı performansının yanında 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı da verdi.
Gabriel Paulista, Samsunspor mücadelesinde de darbeye bağlı bir sakatlık yaşamış, devre arası oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Deneyimli oyuncu, sakatlığını çabuk atlatarak bir sonraki hafta formasına kavuşmuştu.
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