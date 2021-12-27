Beşiktaş'a Konya'da coşkulu karşılama
Beşiktaş kafilesi, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi. Siyah beyazlı futbolcular havalimanında coşkuyla karşılandı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlı kafile, kulüp genel müdürü Ceyhun Kazancı başkanlığında özel uçakla Konya'ya geldi. Futbolcular, havalimanında coşkuyla karşılandı.
Taraftarlar, özellikle teknik sorumlu Önder Karaveli'ye yoğun ilgi gösterdi. Kafile, havalimanından sonra kamp yapacağı otele geçti.
Beşiktaş'ın İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic,
Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş.
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