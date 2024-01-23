Beşiktaş'a kötü haber: Adana Demirspor maçı öncesi ısınmada sakatlandı

Beşiktaş, Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayacak açıklanan Umut Meraş'ın sol üst ön adalesinde ağrı hissetiği için kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 19:58
Beşiktaş'a kötü haber: Adana Demirspor maçı öncesi ısınmada sakatlandı
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Beşiktaş'a Adana Demirspor maçı öncesi kötü bir haber geldi.

Siyah beyazlı takımda ağrı hisseden Umut Meraş kadrodan çıkarıldı.

Tecrübeli sol bekin yerine Emrecan Terzi ilk 11'e dahil edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Umut Meraş, ısınma esnasında sol üst ön adalesinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarılmıştır. Umut Meraş'ın yerine Serkan Emrecan Terzi ilk 11'de forma giyecektir" denildi.


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