Beşiktaş'a kötü haber: Adana Demirspor maçı öncesi ısınmada sakatlandı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 19:58

Güncelleme: 23.01.2024 - 19:58

Beşiktaş'a Adana Demirspor maçı öncesi kötü bir haber geldi.

Siyah beyazlı takımda ağrı hisseden Umut Meraş kadrodan çıkarıldı.

Tecrübeli sol bekin yerine Emrecan Terzi ilk 11'e dahil edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Umut Meraş, ısınma esnasında sol üst ön adalesinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarılmıştır. Umut Meraş'ın yerine Serkan Emrecan Terzi ilk 11'de forma giyecektir" denildi.