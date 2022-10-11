Beşiktaş'a Rachid Ghezzal müjdesi!
Beşiktaş'ta sakatlık sürecini geride bırakan Rachid Ghezzal, Trabzonspor maçıyla birlikte ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı formayla son olarak 14 Ağustos'taki Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de oynamıştı. Sakatlık sürecini geride bırakan Ghezzal, Trabzonspor maçını iple çekiyor.
GHEZZAL 11'E DÖNÜYOR
Alanyaspor maçında aldığı darbe sebebiyle ayak parmağında kapsül yırtığı oluşan Ghezzal, uzun bir süre takımdan ayrı kalmıştı. Sağlığına kavuşmasının ardından Fenerbahçe müsabakasında 19, Giresunspor karşısında da 29 dakika sahada kalan Ghezzal, 11'e dönüyor.
ISMAEL ONAYI VERDİ
Giresunspor karşılaşması sonrasında, "Sakatlığım nüksettiği için iyileşme sürecim uzadı. Son iki maçta sonradan oyuna girip kendimi test ettim. Hiçbir şikayetim kalmadı. Evimizde oynayacağımız kritik Trabzonspor maçında takımdaki yerimi almak için hazır olacağım. Teknik direktörümüz Valerien Ismael de bu yönde karar verirse mutlaka sahada olacağım" diyen Ghezzal'e Valerien Ismael'den onay çıktı.
WEGHORT İLE BERABER N'KOUDOU
Fransız teknik adamın, pazar günü Trabzonspor'la oynayacakları dev mücadelede Rachid Ghezzal'ı takımın ön hücum üçlüsünün sağında değerlendireceği bildirildi. Ismael'in, galibiyet serisi yakalayıp takımı zirve yarışında tutmak için en iyi kadrosuyla sahada olacağı ve Ghezzal'le beraber hücum hattında Wout Weghorst ve Kevin N'Koudou'ya da görev vereceği ifade edildi.
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