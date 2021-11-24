Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber
Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde siyah-beyazlıların sol beki Rıdvan Yılmaz kadrodan çıkarıldı.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sakatlık açıklaması yapıldı.
Siyah-beyazlı kulüp, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü'nün açıklamasında "Futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından yapılan risk analizinde yüksek riskli olarak değerlendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.
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