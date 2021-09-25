Beşiktaş'a sakatlardan iyi haber!

Son olarak Altay'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta eksikler can sıkmaya devam ederken Michy Batshuayi'den sevindiren haber geldi.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2021 Cumartesi, 13:55
Beşiktaş'a sakatlardan iyi haber!
Abone Ol google-news

Eksikler dolasıyla İzmir deplasmanına 15 kişi ile giden Beşiktaş'a  sevindirici haber geldi.

Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirdiği idmanda Batshuayi, Necip Uysal ve Alex Teixeira'nın takımla çalıştığı görüldü. 

EKSİKLER CAN SIKIYOR 

Altay deplasmanına Rosier, Ghezzal, Necip, Mehmet Topal, Welinton, Vida, Batshuayi ve N'koudou'dan yoksun olarak gitmişti. Kara kartal mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak liderliği Altay'a kaptırdı. 


Salı günü Hollanda'da Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş'ta eksikler teknik direktör Sergen Yalçın'ın canını sıkıyor. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler