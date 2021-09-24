Hamza Hamzaoğlu Çaykur Rizespor'un yeni hocası oldu
Bülent Uygun ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu getirildi.
Bülent Uygun ile yolları ayıran Karadeniz ekibi, Hamzaoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Bülent Uygun’la yolların ayrılmasının ardından, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’yla anlaştı.
Kulübümüzün İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Hamza Hamzaoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."
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