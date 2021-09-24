Hamza Hamzaoğlu Çaykur Rizespor'un yeni hocası oldu

Bülent Uygun ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2021 Cuma, 20:23
Hamza Hamzaoğlu Çaykur Rizespor'un yeni hocası oldu
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu getirildi.

Bülent Uygun ile yolları ayıran Karadeniz ekibi, Hamzaoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Bülent Uygun’la yolların ayrılmasının ardından, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’yla anlaştı.

Kulübümüzün İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Hamza Hamzaoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."


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