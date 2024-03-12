Beşiktaş'a Tyler Boyd davasında kötü haber

FIFA Uyuşmazlık Kurumu, Beşiktaş'ın Tyler Boyd'a 956 Bin euro ödemesi gerektiğine karar verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 18:55
Beşiktaş'a Tyler Boyd davasında kötü haber
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Beşiktaş'a eski oyuncusu Tyler Boyd davasında kötü haber geldi.

FIFA Uyuşmazlık Kurumu, Beşiktaş'ın Tyler Boyd'a 956 bin euro ödemesi gerektiğine karar verdi. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklama ile kararı duyurdu.

İşte Beşiktaş'tan yapılan o açıklama;

''12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956.000 EUR'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık 5% faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir.''


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