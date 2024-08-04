Beşiktaş'ın 5-0'lık galibiyeti Avrupa basınında: 'Immobile rüya gibi başladı'

Yayınlanma: 04.08.2024 - 13:39

Güncelleme: 04.08.2024 - 13:41

Beşiktaş'ın Süper Kupa maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla yenip kupayı müzesine götürmesi Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Özellikle Hollanda ve İtalyan basını, Süper Kupa maçına geniş yer ayırdı.

İşte Beşiktaş'ın tarihi galibiyetinin Avrupa'daki yansımaları:

AD: Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'la rüya gibi bir başlangıç yaptı, Galatasaray'ı küçük düşürdü ve Süper Kupa'yı kazandı.

NOS: Van Bronckhorst ve Beşiktaş, Süper Kupa mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ı küçük düşürdü.

De Telegraaf: Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş, Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup etti.

VI: Van Bronckhorst, Galatasaray'ı katletti ve Beşiktaş'ta birincilik ödülünü aldı.

FcUpdate: Van Bronckhorst sansasyon yarattı: Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray'a karşı 5-0'lık galibiyet.

Voetbalzone: Beşiktaş, Galatasaray'ı küçük düşürdü: Giovanni van Bronckhorst birincilik ödülünü aldı.

La Gazzetta dello Sport: Ciro Immobile, ezeli rakipleri Galatasaray'a karşı 5-0'lık maçın baş kahramanıydı.

Sky Sports Italia: Ciro Immobile Beşiktaş'taki ilk resmi maçında Galatasaray'a 2 gol attı ve Süper Kupa'yı kazandı.

TuttoNapoli: Rüya başlangıç: Ciro Immobile ilk resmi maçında Galatasaray'a karşı 2 gol attı. Immobile 21. saniyede attığı golle rekor kırdı.

Sport Mediaset: Immobile'nin Beşiktaş serüveni rüya gibi başladı. Süper Kupa maçında Immobileden duble.

LazioNews24: Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı Immobile sayesinde kazandı. Eski Lazio oyuncusu maçın kahramanları arasında yer aldı.

Tuttomercato: Immobile çok aç: Galatasaray'a karşı ilk dakika dolmadan golünü attı.

Corriere dello Sport: İnanılmaz! Ciro Immobile Beşiktaş'taki ilk resmi maçında 21. saniyede gol attı.

Eurosport Italia: Süper Kupa'da ilk resmi maçına çıkan Immobile maçın MVP'si oldu. Icardi ve Mertens için sonuç büyük bir sürpriz oldu.

Kicker: Türk futbolunda inanılmaz başlangıç. Immobile sadece 21. saniyede golü buldu.

AS: Beşiktaş, Türkiye'de sezonun ilk resmi maçı olan Süper Kupa'da Galatasaray'a ezici bir darbe indirdi.

Marca: Beşiktaş, Galatasaray'ı devirerek Süper Kupa'yı kazandı.

Mundo Deportivo: Beşiktaş ve Immobile, Galatasaray'ı küçük düşürdü.

A Bola: Rafa Silva'dan dev maçta asist ve gol.