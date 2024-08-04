Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Son şampiyonu sahadan sildi'

Yayınlanma: 04.08.2024 - 09:49

Güncelleme: 04.08.2024 - 09:49

Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da şampiyonlupa ulaştı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Gülengül Altınsay: "Nihayet bir Süper Kupa maçı izleyebilecektik. Daha maça ısınamadan Beşiktaş 21. saniyede golü buluyor Immobile ile. Golde Nelsson’un hatası büyük. Futbol kalitesi beklenenin altında. Sıcak hava ve kötü zemin de bunda etkili. G.Saray 34’te ceza sahasında ilk etkili pozisyonunu yakalıyor. Beşiktaş daha organize, daha atak. Savunmayı ileride kurmuş, ileride baskı yapıyor, bu iyi bir şey ama geriye atılan toplar için hızla savunmaya dönebilecek oyuncu gerek. 42’de Kerem sarı kart görüyor ama daha önce de sarı kartlık pozisyonu var. G.Saray 2. yarıya Batshuayi ve Barış’ı alarak başlıyor. Oyun canlanıyor ama G.Saray orta alanının zayıflaması Beşiktaş’a yarıyor. 53’te 2. gol de geliyor; akıllı bir akının ardından, Svensson’un ayağından. 81’de gelen penaltıyı Immobile kullanıyor skoru 3-0’a getiriyor ve adeta maçı bitiriyor. Uzatmalarda R.Silva ve Mustafa ile gelen goller ise işin cilası. Zaten bu yeni Beşiktaş defansta iyi alan kapatıyor, forvette de etkili. Savunmada 4-5-1, hücumda Masuaku’yu ileri atıp 3-4-3’e dönen sistem işliyor. Sonuçta Kartal tarihi fark ve üstün bir futbolla Süper Kupa’yı alıyor, moral ve özgüven kazanıyor. Cim-Bom’da ise soru işaretleri çok." (Cumhuriyet)

"PAS HATASI"

Ebru Kılıçoğlu: "Bir önceki sezonun son, yeni sezonun ilk kupası bir gösterge olmayacak belki sezon için ama yansıma olacağı kesin. İşte o yansıma gösteriyor ki, Beşiktaş yeni teknik direktörü, son derece akıllıca takıma monte edilen yeni transferleri ve tempolu, topa sahip olmayı seven, fizikli oyunuyla sezona daha hazır. Son iki senenin şampiyonu ise kimsenin tanımadığı ve tanışmak da istemediği yeni bir aktörle çıkıyor sahneye: Pas hatası!

Zaten yanlış ayakla, yani Nelsson’un büyük hatasıyla başlayıp henüz ilk dakikada yediği golden midir yoksa henüz “Geçen sezon mahmurluğu” üzerinde olduğundan mıdır bilinmez, birbirini ezbere bilen futbolcular akıl almaz kopukluklar yaşıyorlar maç boyunca. Aslında bir çaba var. Topla daha çok oynayan taraf, daha çok pas yapan taraf Sarı-Kırmızılılar ama buna karşılık enerjisini doğru kullanan ve G.Saray’ın bütün hatalarını avantajına çeviren bir futbolla Beşiktaş istastiksel üstünlüğü, 5 gollü skor farkıyla silip geçiyor: Svensson (53), Immobile (Penaltı-81), Rafa Silva (90+1) ve Mustafa (90+3)... Özellikle 87’de Nelsson’un kırmızı kartla atılmasından sonra oyundan komple kopan G.Saray, ne futbolu ne konsantrasyonu ne de üzerlerine yapışıp teri olduğu gibi kusan yeni formalarıyla hazır gözükmüyor." (Cumhuriyet)

"SON ŞAMPİYONA POZİSYON DAHİ VERMEDİ"

Güntekin Onay: "Beşiktaş çok daha organize, kararlı ve fiziksel olarak çok daha iyi durumdaydı. Galatasaray’a pozisyon vermeden 5 gol atıp tarihi bir zafer elde etti. İlk dakikada gelen golün ardından çok akılcı oynayan siyah beyazlılar son şampiyona pozisyon dahi vermedi." (Hürriyet)

"ÇAKI GİBİ BİR TAKIM GELMİŞ"

Uğur Meleke: "Geçen sezonki Beşiktaş’ın en büyük sorunu “gri adamlar”dı. Takımın yarısının ya sağlığı gri, ya performansı gri, ya pozisyonu gri idi. Bu Beşiktaş tüm bu griliklerden arınmış. Herkesin pozisyonu net. Herkes diri. Yeniler Paulista, Rafa ve İmmobile çok canlı. Onların yanına sezonu yüzde yüzle açan Colley, Svensson ve Gedson’u da ekleyin. Geçen sezonun gri takımı gitmiş, yerine simsiyah-bembeyaz çakı gibi bir takım gelmiş." (Hürriyet)

"SON ŞAMPİYONU SAHADAN SİLDİ"

Bilal Meşe: "Sezonun galasında Beşiktaş adeta şov yaptı, son şampiyonu sahadan sildi, Süper Kupa’yla sezona giriş yaptı. Daha çok isteyen, daha çok dinamik oynayan Beşiktaş hem haklı, hem de farklı bir galibiyet elde etti. Yeni hoca, yeni yabancılar, genç yetenekler hepsi, testten yüz akıyla çıktılar." (Milliyet)